Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Autofahrer vor Polizeistreife geflüchtet und anschließend Widerstand geleistet (10.09.2025)

Stockach, Lkr. Konstanz (ots)

Um sich einer beabsichtigten Verkehrskontrolle zu entziehen, ist am Dienstagabend ein alkoholisierter Autofahrer mit weit überhöhter Geschwindigkeit im Hägerweg und der Aachenstraße vor einer Polizeistreife geflüchtet und hat den Beamten bei einer anschließenden Kontrolle Widerstand geleistet. Zu diesem Vorfall sucht die Polizei Zeugen oder durch die rasante Autofahrt eventuell gefährdete Personen.

Gegen 23.45 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Mercedes Viano auf, der mit erhöhter Geschwindigkeit von der Zoznegger Straße herkommend in der Tuttlinger Straße auf der linken Fahrspur entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in den Kreisverkehr einfuhr. Anschließen setzte der Fahrer seine Fahrt im Hägerweg, weiterhin mit überhöhter Geschwindigkeit, fort. Zum Zwecke einer beabsichtigten Kontrolle fuhren die Beamten dem Mercedes hinterher. Den per Signal gegebenen Haltezeichen folgte der Autofahrer zunächst nicht. Er setzte seine Fahrt über die Aachenstraße fort, ehe er schließlich in der Goethestraße auf einem Parkplatz anhielt. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch bei dem 25-jährigen Fahrer. Einen angebotenen Alkoholtest verweigerte er. Bei der Verbringung zum Streifenwagen bzw. Einsteigen in den Streifenwagen widersetzte sich der junge Mann und leistete heftigen Widerstand. Schließlich gelang es den Beamten mit einfacher körperlichen Gewalt den 25-Jährigen auf die Dienststelle zu bringen. Dort führte ein Arzt die Entnahme der Blutprobe durch.

Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrt des 25-Jährigen eventuell gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, in Verbindung zu setzen.

