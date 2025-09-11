Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) Rollendes Auto führt zu Leichtverletztem (09.09.2025)

Donaueschingen (ots)

Ein die Max-Egon-Straße herabrollender Kleintransporter hat am Dienstag, gegen 16 Uhr, eine Person leichtverletzt. Aus unbekannter Ursache heraus rollte der Mercedes Sprinter die abschüssige Straße hinab und prallte gegen einen parkenden Skoda. Der Aufprall schob diesen dann auf einen dahinter geparkten BMW. Dazwischen hielt sich zum Zeitpunkt des Unfalls ein 70-Jähriger auf, den die zwei Wagen einklemmten. Er konnte durch den 28-jährigen Fahrer des Mercedes schnell aus seiner Lage befreit werden. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um ihn und brachte ihn anschließend ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 14.000 Euro.

