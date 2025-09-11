Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall im Kreuzungsbereich "Alemannenfeld" und "Mettnaublick" (11.09.2025)

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Am Donnerstagmorgen ist es im Kreuzungsbereich der Straßen "Alemannenfeld" und "Mettnaublick" zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen gekommen.

Eine 84-Jährige fuhr gegen 11.45 Uhr mit einem Toyota Aygo aus der Straße "Alemannenfeld" in den Kreuzungsbereich und kollidierte dort mit einer von rechts kommenden 56-jährigen Fiat Bravo-Fahrerin. Beide Fahrerinnen zogen sich Verletzungen zu und kamen mit dem Rettungsdienst zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. An beiden Autos entstand ein Gesamtschaden von über 5.000 Euro, am Toyota dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Abschleppdienste kümmerten sich um den Abtransport.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell