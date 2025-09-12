POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Beim Rückwärtsausparken Radfahrerin erfasst (11.09.2025)
Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz (ots)
Eine Pedelec-Fahrerin ist bei einem Unfall am Donnerstagabend auf der Kaiserpfalzstraße von einem Auto erfasst und verletzt worden.
Eine 68-Jährige wollte rückwärts Ausparken und übersah hierbei eine vorbeifahrende 69-jährige Fahrradfahrerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein hinzugerufener Arzt versorgte durch Erste-Hilfe-Maßnahmen die Verletzte, bis ein Rettungsdienst mit Notarzt die Frau in ein Krankenhaus brachte. Am BMW und am Pedelec entstand ein Gesamtsachschaden von über 1.000 Euro
