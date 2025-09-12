Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfall im Adler Kreisverkehr (11.09.2025)

Stockach, Lkr. Konstanz (ots)

Die Sozia eines Motorradfahrers ist bei einem Unfall im Adler Kreisverkehr am Donnerstagmittag verletzt worden. Ein 65-jähriger Fahrer eines BMW wollte gegen 12.45 Uhr von der Meßkircher Straße kommend in den Kreisverkehr einfahren und missachtete die Vorfahrt des bereits im Kreisverkehr befindlichen 19-jährigen Motorradfahrers. Bei der Kollision stürzte der junge Mann samt seiner 16-jährigen Sozia, wodurch diese sich leicht verletzte. Die junge Frau begab sich selbständig ins Krankenhaus zur weiteren Untersuchung. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von über 3.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell