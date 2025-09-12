Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee) Unfall beim Wenden (11.09.2025)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Über 10.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend gegen 18.00 Uhr auf der Bundendesstraße 34 ereignet hat.

Ein 44-jähriger VW-Fahrer war auf der Bundesstraße von Stockach in Richtung Radolfzell unterwegs. Ein 67-jähriger Fahrer eines KIA fuhr auf dem Fahrstreifen für Linksabbieger links neben dem VW-Fahrer in gleicher Fahrtrichtung, da er auf den "Parken und Mitfahren"-Parkplatz der Anschlussstelle Radolfzell B33/B34 abbiegen wollte. Als der 44-Jährige auf der Fahrbahn wenden wollte, übersah er das Auto neben ihm und prallte gegen den KIA. Beide Autos blieben nach dem Unfall weiterhin fahrbereit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell