POL-KN: (Tuningen
Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht an der Schwarzwaldstraße - Zeugenaufruf (11.09.2025)
Tuningen (ots)
Am Donnerstag hat sich, gegen 16:30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Discount-Marktes an der Schwarzwaldstraße eine Unfallflucht ereignet. Der Unfallflüchtige stieß vermutlich beim Ausparken gegen einen parkenden schwarzen BMW und verursachte so einen Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro an. Anschließend verließ er verbotenerweise die Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwenningen nimmt, unter der Nummer 07720 / 85000, Hinweise zur Unfallflucht entgegen.
