PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Unfall im Kreisverkehr (11.09.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Auf dem Kreisverkehr der Dauchinger- und Spittelstraße ist es am Donnerstag zu einem Unfall mit etwa 12.500 Euro Schaden gekommen. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah eine 23-jährige Volvo-Fahrerin eine vorfahrtsberechtigte 30-Jährige in einem Mercedes. Innerhalb des Kreisverkehrs stießen die beiden Wagen, gegen 17:45 Uhr, zusammen.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 12:15

    POL-KN: (Radolfzell am Bodensee) Unfall beim Wenden (11.09.2025)

    Radolfzell am Bodensee (ots) - Über 10.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend gegen 18.00 Uhr auf der Bundendesstraße 34 ereignet hat. Ein 44-jähriger VW-Fahrer war auf der Bundesstraße von Stockach in Richtung Radolfzell unterwegs. Ein 67-jähriger Fahrer eines KIA fuhr auf dem Fahrstreifen für Linksabbieger links neben dem VW-Fahrer in gleicher Fahrtrichtung, da er ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 12:15

    POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfall im Adler Kreisverkehr (11.09.2025)

    Stockach, Lkr. Konstanz (ots) - Die Sozia eines Motorradfahrers ist bei einem Unfall im Adler Kreisverkehr am Donnerstagmittag verletzt worden. Ein 65-jähriger Fahrer eines BMW wollte gegen 12.45 Uhr von der Meßkircher Straße kommend in den Kreisverkehr einfahren und missachtete die Vorfahrt des bereits im Kreisverkehr befindlichen 19-jährigen Motorradfahrers. Bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren