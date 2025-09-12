POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Unfall im Kreisverkehr (11.09.2025)
VS-Schwenningen (ots)
Auf dem Kreisverkehr der Dauchinger- und Spittelstraße ist es am Donnerstag zu einem Unfall mit etwa 12.500 Euro Schaden gekommen. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah eine 23-jährige Volvo-Fahrerin eine vorfahrtsberechtigte 30-Jährige in einem Mercedes. Innerhalb des Kreisverkehrs stießen die beiden Wagen, gegen 17:45 Uhr, zusammen.
Rückfragen bitte an:
Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell