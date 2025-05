Polizei Hamburg

POL-HH: 250530-3. Verbotene Kraftfahrzeugrennen - Polizei zieht mehrere Raser aus dem Verkehr

Hamburg (ots)

Tatzeiten: a) 28.05.2025, 22:28 Uhr

b) 29.05.2025, 00:55 Uhr c) 29.05.2025, 02:15 Uhr Tatorte: a) Hamburg-Wilhelmsburg, Wilhelmsburger Reichsstraße b) Hamburg-Farmsen-Berne, Kupferdamm c) Hamburg-Lohbrügge, Bergedorfer Straße

Zivile Streifenwagenbesatzungen haben Mittwochabend und am frühen Donnerstagmorgen in mehreren Stadtteilen illegale Straßenrennen beobachtet und drei zum Teil hochwertige Autos beschlagnahmt. Gegen vier Autofahrer wurden Strafverfahren eingeleitet.

a) Eine zivile Besatzung eines ProViDa-Fahrzeuges ("Proof-Video-Data") wurde im Stadtteil Harburg auf einen Fahrer eines Mercedes CLK aufmerksam, der die Einsatzkräfte mit ihrem zivilen Streifenwagen in der Buxtehuder Straße mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit überholte. Im Anschluss dokumentierten die Beamten bei vorgeschriebenen 30 km/h (Lärmschutz - 22 Uhr bis 6 Uhr) eine Geschwindigkeit von 94 km/h und beobachteten, wie der Fahrer mehrfach die volle Motorleistung ausreizte und stark beschleunigte. Im Verlauf der Fahrt über die Wilhelmsburger Reichsstraße überholte er andere Autos mehrmals rechts und überfuhr hierbei auch Sperrflächen. Der Fahrzeugführer wurde im Bereich der Anschlussstelle Wilhelmsburg angehalten. Die Beamten leiteten gegen den 20-jährigen Deutschen ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Durchführung eines illegalen Fahrzeugrennens als Alleinfahrer ein und beschlagnahmten seinen Führerschein sowie das Auto.

b) In der Nacht zu Donnerstag passierte der Fahrer eines Mercedes (AMG) C63 zivile Einsatzkräfte des Polizeikommissariats 38 im Stadtteil Rahlstedt und fuhr offensichtlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Bekassinenau in Richtung stadteinwärts. Die Zivilfahnderinnen und Zivilfahnder folgten dem Raser und beobachteten dabei, wie der Fahrer mehrfach versuchte, anscheinend die maximale Leistung aus dem Boliden herauszuholen. Im weiteren Verlauf folgte der Fahrer eines BMW M3 ebenfalls unter Ausnutzung der maximalen Motorleistung in rücksichtsloser Fahrweise mit überhöhter Geschwindigkeit dem Mercedes. Beide Fahrer nahmen im Verlauf ihrer Fahrt mutmaßlich die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer billigend in Kauf und wurden von den Zivilfahnderinnen und -fahndern im Kupferdamm angehalten und überprüft. Bei dem 37-jährigen Mercedes-Fahrer (türkische Staatsangehörigkeit) hatten die Einsatzkräfte den Verdacht, dass dieser sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol / berauschenden Mitteln geführt hatte und ordneten daraufhin eine Blutprobe gegen ihn an. Darüber hinaus wurde gegen den Mann, wie auch gegen den 24-jährigen Fahrer des BMW (deutsche Staatsangehörigkeit), ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Durchführung eines illegalen Fahrzeugrennens eingeleitet. Die Führerscheine und die Autos der Männer wurden beschlagnahmt.

c) In Bergedorf wurden zivile Polizistinnen und Polizisten am Donnerstagmorgen auf den Fahrer eines Ford S-Max aufmerksam, der sein Fahrzeug auf der Bergedorfer Straße in Fahrtrichtung Billstedt zunächst stark beschleunigte und bei der weiteren Fahrt mit augenscheinlich stark überhöhter Geschwindigkeit teils die Fahrspur des Gegenverkehrs nutzte. Nachdem die Einsatzkräfte das Fahrzeug in der Lohbrügger Landstraße angehalten hatten, leiteten sie gegen den Fahrer, einen 24-jährigen Deutschen, ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Durchführung eines illegalen Fahrzeugrennens als Alleinfahrer ein.

In allen Fällen dauern die Ermittlungen an.

Schl.

