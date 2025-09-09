Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hoher Promillewert im Straßenverkehr, Erneute Sichtung eines Exhibitionisten - Zeugen gesucht

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Mosbach: Hoher Promillewert im Straßenverkehr

Eine auffällige Fahrweise durch Alkoholeinfluss kommt eine Autofahrerin teuer zu stehen. Am Montagabend, gegen 20 Uhr fiel einer Polizeistreife auf der Neckarbrücke Obrigheim ein VW Golf auf. Dieser fuhr vergleichsweise langsam, verließ mehrfach auffällig die Mitte der Fahrspur und hielt plötzlich ohne Grund an. Die Streife musste nicht lange nach dem Grund für diese Fahrweise suchen. Die 50-jährige Autofahrerin roch stark nach Alkohol. Nachdem ein Atemalkoholtest 2,68 Promille ergab, setzte die Frau die Fahrt als Passagier im Streifenwagen Richtung Blutentnahme fort. Auf sie kommt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Walldürn: Erneute Sichtung eines Exhibitionisten - Zeugen gesucht

Ein Jogger machte am Montagmorgen im Walldürner Wald eine verdächtige Wahrnehmung. Wie er später der Polizei meldete habe er auf der Panzerstraße an der Abzweigung zur Solaranlage, zwischen 09 Uhr und 10 Uhr einen Mann gesehen, der an einem grauen Auto gestanden und mit seinem Handy ein pornografisches Video angesehen habe. Hierbei soll der Hosenbund des Mannes offen gestanden und der Mann an seinem Penis manipuliert haben. Aufgrund der Nähe der Tatzeiten und Tatorte wird von einem Zusammenhang mit einer vergleichbaren Sichtung im Walldürner Wald ausgegangen. (Wir berichteten unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6111212) Das Kriminalkommissariat Mosbach hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die ähnliche Beobachtungen oder Hinweise zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 809-0 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

