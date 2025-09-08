Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Jugendlicher schießt mit Luftdruckpistole, schwerer Verkehrsunfall und Sachbeschädigung

Hohenlohekreis (ots)

Niedernhall: Jugendlicher schießt mit Luftdruckpistole im Bus Ein größerer Polizeieinsatz beschäftigte die Polizei am Samstag gegen 16:30 Uhr in Niedernhall. An der Bushaltestelle Pumpstation bedrohte ein 16-Jähriger zunächst eine 14-Jährige mit einer schwarzen Pistole. Während der anschließenden Busfahrt hielt er ihr die Waffe nochmal vor ihr Gesicht und gab beim Aussteigen drei Schüsse in den Innenraum des Busses ab. Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei konnte den Jugendlichen kurz darauf in Niedernhall antreffen und stellte die Luftdruckpistole sicher. Der junge Mann wurde vorläufig festgenommen und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen an der Dienststelle wieder entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung, versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

B19/Ingelfingen: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagvormittag gegen 10:15 Uhr bei Ingelfingen. Ein 67-jähriger Motorradfahrer kam auf der Bundesstraße 19 in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen die linke Front eines entgegenkommenden Ford Tourneo. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 29-jährige Pkw-Fahrer sowie sein 22-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden. Der Schaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt.

Krautheim: Sonnensegel an Schule beschädigt - Polizei sucht Zeugen Am Samstagabend gegen 21 Uhr beschädigten zwei bislang Unbekannte ein Sonnensegel auf dem Gelände der Andreas-Fröhlich-Schule in Krautheim. Die Täter waren dunkel gekleidet, vermutlich mit Kapuzenpullovern. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei. Am Sonnensegel entstand ein Schaden von etwa 250 Euro. Zeugen, die rund um die Götzstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06294 234 beim Polizeiposten Krautheim zu melden.

