Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Sachbeschädigung an Handwerkerfahrzeug auf Schulhof - Zeugen gesucht

Main-Tauber-Kreis (ots)

Die Polizei sucht nach Zeugen die Beobachtungen zu einer Sachbeschädigung an einem Handwerkerfahrzeug gemacht haben.

Am Freitagmorgen parkte ein Handwerker seinen weißen VW Caddy in der Zeit von 08:30 Uhr bis 11 Uhr auf dem Pausenhof eines Schulzentrums in der Pestalozzistraße in Tauberbischofsheim. Als er nach getaner Arbeit zu seinem Auto zurückkam, musste er feststellen, dass die Scheibe einer Hecktür derart beschädigt wurde, dass das Glas gesplittert ist. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 09341 81-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell