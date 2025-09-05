Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Rettungshelikoptereinsatz nach Arbeitsunfall und Nachtrag zur Pressemitteilung vom 19.08.2025

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Buchen: Rettungshelikoptereinsatz nach Arbeitsunfall

Am Donnerstagmorgen kam es auf dem Betriebsgelände einer Firma in der Buchener Röntgenstraße zum Einsatz eines Rettungshelikopters. Beim Verladen von Betriebsgütern zog sich ein Mitarbeiter eine Kopfverletzung zu, aufgrund derer er zumindest kurzzeitig bewusstlos wurde. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Schwerverletzte daraufhin per Helikopter zur weiteren Behandlung in eine Klinik geflogen.

Elztal: Nachtrag zur Meldung vom 19.08.2025

Am 19. August kam es bei Elztal zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Schwangere und zwei Senioren verletzt wurden. (Wir berichteten unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6099943) Der bei dem Unfall verletzte 83-Jährige, ist am Montag im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

