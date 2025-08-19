Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbrüche, Unfall mit Schwangeren

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Mudau: Einbruch in Firmengebäude - Wer kann Hinweise geben?

In Mudau brachen Unbekannte übers Wochenende in ein Gebäude eines Unternehmens in der Untermudauer Straße ein. Zwischen 14:30 Uhr am Samstagnachmittag und 05:30 Uhr am Montagmorgen öffneten die Eindringlinge gewaltsam die Zugangstür zum Gebäude. Die Täter verschafften sich auch Zutritt zu den Büroräumlichkeiten und öffneten dort die Schränke. Weiter wurde ein im Gebäude befindlicher Tresor geöffnet. Über eventuelles Diebesgut oder den entstandenen Sachschaden kann derzeit noch keine Auskunft gegeben werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Mosbach: Einbruchsversuch in Tankstelle - Wer hat etwas gesehen?

In der Nacht auf Montag versuchten Unbekannte in das Gebäude einer Tankstelle in der Neckarelzer Straße in Mosbach einzudringen. Die Täter versuchten an mehreren Stellen durch Aufhebeln der Türen ins Innere zu gelangen. Die Versuche blieben erfolglos. Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Neckarelzer Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Walldürn: Zeugen nach Einbruch gesucht

Am Wochenende brach ein Unbekannter in ein Autohaus in Walldürn ein. Zwischen 09:30 Uhr am Samstagmorgen und Montagfrüh verschafften sich der oder die Täter auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zum Autohaus in der Daimlerstraße und öffneten gewaltsam, verschlossene Schränke. Entwendet wurden diverse Elektrowerkzeuge und Bargeld. Der oder die Einbrecher flüchteten schließlich mit dem erlangten Diebesgut. Der Diebstahlsschaden wird auf mindestens 5000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Elztal: Schwangere bei Unfall verletzt

Eine schwangere Frau wurde am Dienstagvormittag bei einem Unfall bei Elztal verletzt. Die Frau fuhr gegen 10:30 Uhr in ihrem VW auf der Bundesstraße 27 von Mosbach in Richtung Buchen. Als sie an der Einmündung nach Auerbach ankam, fuhr ein 83-Jähriger mit seinem VW auf die Bundesstraße auf, ohne die Vorfahrt der 32-Jährigen zu beachten. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander, wodurch alle Fahrzeuginsassen verletzt wurden. Die 32-Jährige und der 83-Jährige wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die 81-Jährige Beifahrerin des Seniors wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Beide Fahrzeuge mussten mit Totalschäden abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell