POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Pkw kollidiert mit Stadtbahn

Heilbronn: Verkehrsunfall zwischen Stadtbahn und Pkw

Am Montagvormittag, kurz nach 11 Uhr, kam es in der Salzstraße in Heilbronn zu einer Kollision zwischen einer Stadtbahn und einem Ford. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bog die 59-jährige Fahrerin des Ford auf Höhe der Hausnummer 40, nach links auf den Parkplatz des dortigen Fahrradhändlers ein. Hierbei übersah sie offenbar die von hinten kommende Stadtbahn, so dass es zur Kollision mit dieser kam. Die Dame wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus diesem befreit werden. Sie kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Der Fahrer der S-Bahn kam mit einem Schock davon. An dem Ford entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 25.000 Euro. Der Schaden an der Fahrzeugfront der S-Bahn beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Von den etwa 50 Fahrgästen der Bahn wurde keiner verletzt. Die Berufsfeuerwehr Heilbronn war mit sechs Fahrzeugen und 20 Kräften im Einsatz.

