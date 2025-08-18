PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Pkw kollidiert mit Stadtbahn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Verkehrsunfall zwischen Stadtbahn und Pkw

Am Montagvormittag, kurz nach 11 Uhr, kam es in der Salzstraße in Heilbronn zu einer Kollision zwischen einer Stadtbahn und einem Ford. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bog die 59-jährige Fahrerin des Ford auf Höhe der Hausnummer 40, nach links auf den Parkplatz des dortigen Fahrradhändlers ein. Hierbei übersah sie offenbar die von hinten kommende Stadtbahn, so dass es zur Kollision mit dieser kam. Die Dame wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus diesem befreit werden. Sie kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Der Fahrer der S-Bahn kam mit einem Schock davon. An dem Ford entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 25.000 Euro. Der Schaden an der Fahrzeugfront der S-Bahn beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Von den etwa 50 Fahrgästen der Bahn wurde keiner verletzt. Die Berufsfeuerwehr Heilbronn war mit sechs Fahrzeugen und 20 Kräften im Einsatz.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 15:59

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Pkw überschlägt sich - Fahrerin schwer verletzt

    Neckar-Odenwald-Kreis (ots) - L 518 / Walldürn: Alleinbeteiligter Verkehrsunfall mit Schwerverletzter In Walldürn kam eine Verkehrsteilnehmerin alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und verunfallte mit ihrem Golf. Die 29-Jährige war am Montag, gegen 09.40 Uhr, gemeinsam mit ihrem acht Monate alten Kind, auf der Landesstraße 518 von Walldürn in Richtung Altheim ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 12:36

    POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfälle, Zeugenaufruf nach Steinwürfen und Einbrüche

    Heilbronn (ots) - Löwenstein: Bei Unfall schwer verletzt Ein 62-jähriger Motorradfahrer erlitt bei einem Unfall am Samstagnachmittag bei Löwenstein schwere Verletzungen. Der Biker fuhr gegen 15 Uhr auf der Kreisstraße 2107 von Lichtenstern kommend in Richtung Reisach, als ein 69-Jähriger mit seinem VW aus einem Feldweg nach links auf die Kreisstraße einbog. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren