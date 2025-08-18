PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens und Unfälle mit Verletzten

Heilbronn (ots)

Künzelsau-Etzlinsweiler: Brand von landwirtschaftlichem Anwesen Am frühen Montagmorgen kam es in Künzelsau-Etzlinsweiler zu einem Großbrand. Gegen 2:30 Uhr meldete ein Zeuge das Feuer auf einem Gehöft in der Straße "Etzlinsweiler". Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass zwei Scheunengebäude in Vollbrand standen. Die Flammen griffen im weiteren Verlauf auch auf das Wohngebäude, einen Pferdeanhänger und einen Pkw über. Die Feuerwehren aus Künzelsau, Öhringen und Kupferzell konnten mit einem Großaufgebot den Brand schließlich löschen. Es entstand Sachschaden im siebenstelligen Eurobereich. Personen oder Tiere kamen glücklicherweise nicht zu Schaden Noch ist unklar, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei Künzelsau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Neuenstein: Vier Verletzte bei Unfall

Vier Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntagabend bei Neuenstein. Gegen 20:45 Uhr war ein 19-Jähriger mit seinem BMW auf der Landesstraße 1036 in Richtung Kupferzell unterwegs. Als ein vor ihm fahrender 27-Jähriger seinen Audi abbremste um nach links in Richtung Lohe abzubiegen, nahm dies der BMW-Fahrer vermutlich zu spät wahr und fuhr auf den Audi auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW nach links abgewiesen und schleuderte über die Gegenfahrbahn in den Graben. Der Audi wurde nach rechts abgewiesen und prallte im Grünstreifen gegen einen Baum. Bei dem Unfall wurden die drei Insassen im Audi leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Auch der Fahrer des BMW zog sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn voll gesperrt werden.

Pfedelbach: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt Bei einem Unfall am Samstagnachmittag in Pfedelbach, wurde ein Fahrradfahrer leicht verletzt. Der 34-Jährige war gegen 16 Uhr mit seinem Rennrad auf der Windischenbacher Straße in Richtung Ortsmitte von Pfedelbach unterwegs, als eine 86-Jährige mit ihrem Hyundai von der Goehtestraße in die Kreuzung einfuhr und hierbei vermutlich den Rennrad-Fahrer übersah. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden, wurde über die Motorhaube geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Bei dem Sturz zog sich der Zweiradfahrer leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Rennrad wurde in zwei Teile gerissen. Der Sachschaden wird auf circa 19.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

