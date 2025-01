Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Borsum

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

Borsum, Südring (Sti). Am 25.01.2025 ist es in dem Zeitraum von 17.15 Uhr bis 17.45 Uhr in dem Südring in Borsum zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hat zunächst versucht eine Terrassentür des Hauses aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelungen ist, hat der Täter die Scheibe der Terrassentür beschädigt. Auch hierdurch ist es dem Täter nicht gelungen in das Haus einzudringen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell