Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Heilbronn (ots)

Obrigheim: Einbruch in Hotel - Zeugen gesucht Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich am frühen Freitagmorgen unberechtigt Zutritt zu einem Hotel in Obrigheim. Gegen 2:20 Uhr öffnete der Täter gewaltsam die Eingangstüre des Gebäudes in der Schloßstraße und gelangte so in den Vorraum. Anschließend versuchte der Mann die Tür zum Gastraum aufzuhebeln. Hierbei wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt. Als dem Einbrecher die Kamera auffiel, versuchte er diese zu verdrehen. Dem Täter gelang weder das Verdrehen der Kamera, noch das Aufhebeln der Tür im Inneren. Entwendet wurde nichts. Der Sachschaden wird auf circa 100 Euro geschätzt. Wer hat zur Tatzeit rund um die Schloßstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06262 9177080 an den Polizeiposten Aglasterhausen.

Waldbrunn-Strümpfelbrunn: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht Bisher Unbekannte verschafften sich am Wochenende unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in Strümpfelbrunn. Zwischen Freitag, 21:20 Uhr, und Samstag, 7 Uhr, öffneten der oder die Täter gewaltsam die Terrassentür des Gebäudes in der Straße "Laitenhof" und gelangten so ins Innere des Einfamilienhauses. Anschließend wurden alle Räumlichkeiten durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

