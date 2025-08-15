Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Unfall

Heilbronn (ots)

Hardthausen am Kocher: Pkw fährt auf Motorrad auf

In Hardthausen am Kocher kam es am Freitagvormittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Um kurz vor 10 Uhr war ein 59-Jähriger mit seiner Triumph auf der Forststraße in Richtung Langenbrettach unterwegs, als ein vor ihm fahrender Motorradfahrer verkehrsbedingt bremsen musste. Der 59-Jährige bremste sein Zweirad deshalb ebenfalls ab, was der 67-jährige Fahrer eines Daimler-Benz Smart vermutlich zu spät erkannte und ihm deshalb hinten auffuhr. Der Biker zog sich hierdurch leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro.

