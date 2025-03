Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen gesucht

Bad Salzungen (ots)

Eine 41-jährige Frau meldete sich Mittwochabend bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen und teilte mit, dass sie nachmittags gegen 16:40 Uhr an der Bushaltestelle in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen wartete. Eine Gruppe von mehreren Jugendlichen hantierte in ihrer Nähe mit einem pistolenähnlichen Gegenstand. Den Angaben der Zeugin nach, schoss eine der Personen einer anderen ans Bein. Plötzlich bemerkte die Frau selbst einen Schmerz am Hinterkopf und stellte fest, dass auch sie getroffen worden war. Sie sprach die Jugendlichen an, welche sich daraufhin schnell in Richtung eines Einkaufs-Centers entfernten. Nach aktuellen Erkenntnissen handelte es sich bei dem "pistolenähnlichen Gegenstand" um eine Softair-Waffe, die kleine Kunststoffkugeln verschießt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht dringend Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder der Personengruppe geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0071698/2025 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen.

