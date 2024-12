Eschweiler/Stolberg (ots) - Ein 20-jähriger Fahrer hat gestern Nachmittag (04.12.24) in der Talstraße versucht einer Polizeikontrolle zu entkommen und bei seiner Flucht mehrere Unfälle verursacht. Drei Personen wurden dabei verletzt. Eine Streife hatte gegen 15 Uhr versucht den Mann, der bereits mehrfach wegen Verkehrsdelikten in Erscheinung getreten ist, in der Talstraße zu kontrollieren. Doch statt anzuhalten, ...

