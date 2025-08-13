POL-PDNR: Zu schnelles Fahren in der Fußgängerzone führt zu Strafanzeige

B42 Kasbach-Ohlenberg (ots) - Am 12.08.25 gegen 13:00 Uhr erhielt die Polizei Linz Kenntnis über eine Beschädigung an der Bushaltestelle auf der B42, kurz vor der Einmündung nach Kasbach-Ohlenberg. An dieser ist eine Glaswand durch bislang unbekannte Täter eingeschlagen worden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise tätigen können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz gebeten. ...

