Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zu schnelles Fahren in der Fußgängerzone führt zu Strafanzeige

Betzdorf (ots)

Ein Beamter der PI Betzdorf stellte im Rahmen seiner Fußstreife am 12.08.2025 gegen 10:15 Uhr einen Elektrokleinstfahrzeug (sog. "E-Scooter") fest, welches mit deutlich mehr als Schrittgeschwindigkeit durch die Betzdorfer Fußgängerzone geführt wurde. Im Rahmen der anlassbezogenen Verkehrskontrolle kam heraus, dass der 19-jährige nicht über die erforderliche Haftpflichtversicherung für sein Fahrzeug verfügte. Gegen ihn wurde somit eine entsprechende Strafanzeige erstattet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

