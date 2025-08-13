PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Bushaltestelle beschädigt

B42 Kasbach-Ohlenberg (ots)

Am 12.08.25 gegen 13:00 Uhr erhielt die Polizei Linz Kenntnis über eine Beschädigung an der Bushaltestelle auf der B42, kurz vor der Einmündung nach Kasbach-Ohlenberg. An dieser ist eine Glaswand durch bislang unbekannte Täter eingeschlagen worden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise tätigen können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz am Rhein

Telefon: 02644-9430

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

