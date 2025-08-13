PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pkw-Scheibe eingeschlagen

Linz,Am Sändchen (ots)

In der Zeit vom 10.08.25, 17:00 Uhr und dem 11.08.25, 13:00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter die hintere linke Scheibe an einen ordnungsgemäß geparkten Pkw eingeschlagen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein, Polizeiinspektion Linz / Rhein

Telefon: 02644-9430

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

