POL-PDNR: Rollerfahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel

Roth (ots) - Am Dienstag, 12.08.2025, gegen 22.00 Uhr, ereignete sich in Roth ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 35-jähriger Motorradfahrer die Bundesstraße 62, aus Richtung Wissen kommend, in Fahrtrichtung Altenkirchen. In einer Rechtskurve geriet er nach links von der Fahrbahn ab und kam zu Sturz. Der 35-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein ...

