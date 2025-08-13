PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Rollerfahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel

Unkel, B 42 (ots)

Am Dienstag, den 12.08.2025, gegen 09:30, Uhr wurden im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem 53jährigen Fahrzeugführer drogentypische Anzeichen festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein, Polizeiinspektion Linz / Rhein

Telefon: 02644-943-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

  • 13.08.2025 – 08:11

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

    Altenkirchen (ots) - Am Dienstag, 12.08.2025, kam es zwischen 15.20 Uhr und 15.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in Altenkirchen, Kölner Straße, zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen abgestellten Pkw Ford Focus im hinteren linken Bereich. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 07:55

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Roth (ots) - Am Dienstag, 12.08.2025, gegen 22.00 Uhr, ereignete sich in Roth ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 35-jähriger Motorradfahrer die Bundesstraße 62, aus Richtung Wissen kommend, in Fahrtrichtung Altenkirchen. In einer Rechtskurve geriet er nach links von der Fahrbahn ab und kam zu Sturz. Der 35-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 07:28

    POL-PDNR: Sachbeschädigung an Briefkasten

    Altenkirchen (ots) - In der Zeit von Montag, 11.08.2025, 18.00 Uhr, bis Dienstag, 12.08.2025, 09.00 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Altenkirchen zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen traten unbekannte Täter gegen einen Doppelbriefkasten. Hierdurch entstand Sachschaden. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: ...

    mehr
