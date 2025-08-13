Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht
Linz, Asbacher Str. (ots)
Am Dienstag, den 12.08.25 in der der Zeit von 17:30 Uhr-18:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Meusch-Einkaufzentrum, durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer, ein geparkter Pkw, vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der Fahrerseite in Höhe der Heckstoßstange beschädigte. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.
