POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Betzdorf (ots) - Am 12.08.2025 führte eine Streife der PI Betzdorf gegen kurz nach 10 Uhr am Vormittag in der Wilhelmstraße eine Verkehrskontrolle mit einem VW Golf durch. Bei dessen 26-jährigen Fahrzeugführer ergaben sich deutlich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Vortest bestätigte den Konsum von Kokain und auch Cannabis. Der Beschuldigte räumte den vorausgegangenen Konsum dieser Stoffe ein. Zu ...

