Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Linz, Asbacher Str. (ots)

Am Dienstag, den 12.08.25 in der der Zeit von 17:30 Uhr-18:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Meusch-Einkaufzentrum, durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer, ein geparkter Pkw, vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der Fahrerseite in Höhe der Heckstoßstange beschädigte. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein, Polizeiinspektion Linz/ Rhein

Telefon: 02644-943-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

