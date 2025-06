Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorin in Niederzwehren: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Unter dem Vorwand, den PH-Wert des Leitungswassers kontrollieren zu müssen, hat sich ein falscher Handwerker am gestrigen Donnerstagmorgen Zutritt zur Wohnung einer Rentnerin in der Leuschnerstraße in Niederzwehren verschafft und zusammen mit einem Komplizen mehrere Schmuckstücke gestohlen. Die Kriminalpolizei sucht jetzt nach Zeugen der Tat und bittet um Hinweise auf den falschen Wasserwerker.

Gegen 9:00 Uhr hatte der Täter an der Wohnungstür der hochbetagten Seniorin geklingelt und behauptet, er müsse die Qualität des Leitungswassers in ihrer Wohnung überprüfen. Die Dame begleitete den falschen Handwerker in ihrer Wohnung und behielt ihn dabei stets im Blick. In dieser Zeit betrat dann jedoch ein weiterer Täter unbemerkt die Wohnung und brachte verschiedene Schmuckstücke in seinen Besitz. Den Diebstahl bemerkte die Dame erst einige Zeit später, als die Täter bereits auf und davon waren. Das Opfer beschrieb den falschen Handwerker als einen etwa 175 cm großen Mann, der mit einem karierten Hemd bekleidet war.

Die EG SÄM der Kasseler Kripo führt die weiteren Ermittlungen zu dem Trickdiebstahl. Die Ermittler bitten Zeugen, die gestern Vormittag im Tatortbereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

