POL-KS: 'Love always wins' erhält besondere Anerkennung beim 14. Hessischen Präventionspreis

Kassel (ots)

Wiesbaden / Kassel:

Große Ehre für das Projekt 'Love always wins': Im Rahmen des 14. Hessischen Präventionspreises wurden Lijana Kaggwa vom Verein Love always wins und Polizeihauptkommissar Sascha Aschermann vom Netzwerk gegen Gewalt des Polizeipräsidiums Nordhessens am Dienstag, den 10.06.2025, im Hessischen Ministerium der Justiz und für den Rechtsstaat eine besondere Anerkennung ausgesprochen.

Ausgezeichnet wurde ihr Projekt - Love always wins! Ein Projekt zur Förderung von Medienkompetenz und zur Bekämpfung von Cybermobbing - so der offizielle Titel auf der Urkunde, welcher durch den Staatsminister Christian Heinz überreicht wurde.

Eine Jury, zusammengesetzt aus dem Landespräventionsrat Hessen und der Sparda-Bank Hessen e.G., entschied sich bei eingereichten 26 Präventionsprojekten unter anderem für Love always wins.

Weiterführende Informationen hierzu finden sie auch auf der Homepage des Hessischen Ministeriums der Justiz und für den Rechtsstaat unter https://justizministerium.hessen.de/presse/verleihung-des-14-hessischen-praeventionspreises.

Bei der Verleihungsveranstaltung wurde deutlich, wie ernstzunehmend Hass im Netz ist und wie gefährlich er für unsere Demokratie werden kann. "Unser Projekt setzt genau dort an. In einer Online-Welt, die zunehmend von Gewalt und Ausgrenzung geprägt ist, wollen wir junge Menschen mit unseren Botschaften erreichen, wofür sie einstehen können", so Lijana Kaggwa. Dann fügte sie noch hinzu: "Eine Botschaft, die verbindet, statt zu spalten. Welches zeigt, dass Vielfalt unsere größte Stärke ist - dass Schönheit bunt ist - und dass, wenn wir zusammenhalten, der Hass nicht gewinnen kann."

In ihrer Laudatio betonte Christina Kreis, Vorsitzende des Landespräventionsrates, wie wichtig das Projekt sei - insbesondere, weil es von eigener Betroffenheit handelt und Kinder und Jugendliche nachhaltig im sicheren und reflektierten Umgang mit sozialen Medien stärkt.

"Bisher wurden rund 2.200 Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrkräfte und Eltern in Kassel erreicht - jede dritte Schule aus der Stadt und dem Landkreis Kassel mit entsprechender Zielgruppe war beteiligt", so Sascha Aschermann. Er teilte in seiner Ansprache auch mit, dass das Projekt weit über den Tag hinaus wirkte: Bücher wurden verschlungen, Veranstaltungen waren Gesprächsthema auf dem Pausenhof, und einige Schülerinnen und Schüler suchten danach das Gespräch mit der Schulsozialarbeit, einer Vertrauensperson oder erstatteten eine Strafanzeige, um eigene Erfahrungen mit Social Media, Mobbing oder Selbstwertproblemen auch als Opfer zu thematisieren.

Hinter dem Projekt stehen neben Autorin und Influencerin Lijana Kaggwa und Sascha Aschermann auch die Förderer der Kasseler Sparkasse und die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen, sowie das Programm "Gewaltprävention und Demokratielernen (GuD)" mit Martina Brunkow und das Medienbildungszentrum Nord mit Jörg Ruckel. Im Schuljahr 2025/2026 wird das Projekt im Odenwaldkreis mit den dortigen regionalen Partnern und auch wieder in Nordhessen fortgeführt.

Diese besondere Anerkennung ist ein starkes Zeichen dafür, wie wichtig dieses Projekt ist. Sie zeigt, dass Love always wins das Potenzial hat, landesweit viele weitere junge Menschen zu erreichen und zu stärken.

Lijana Kaggwa

Vorsitzende Love Always Wins e.V. http://lovealwayswins.de/

Sascha Aschermann

Reg. Geschäftsführer Netzwerk gegen Gewalt www.netzwerk-gegen-gewalt.hessen.de

