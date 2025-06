Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeugen nach Einbrüchen durch Kellerfenster in Kasseler Innenstadt gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kriminalpolizei Kassel suchen nach Zeugen, nachdem unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden des gestrigen Mittwochs gleich zweimal durch Kellerfenster in Gebäude in der Kasseler Innenstadt eingedrungen waren. Die erste Tat ereignete sich am Karlsplatz, wo die Einbrecher um 03:40 Uhr die Alarmanlage eines Behördengebäudes auslösten. Zuvor hatten die Unbekannten nach derzeitigem Ermittlungsstand versucht, die Eingangstür aufzubrechen. Nachdem dies misslang, öffneten sie gewaltsam eine Lichtschachtabdeckung sowie ein Kellerfenster und verschafften sich so Zutritt zu den Kellerräumen. Nach dem Auslösen des Alarms flüchteten die Täter ohne Beute.

Kurz darauf brach ein männlicher Täter auf dieselbe Art und Weise in die Kellerräume eines Restaurants in der Treppenstraße, nur rund fünf Gehminuten vom ersten Tatort entfernt, ein und brachte mehrere Getränkeflaschen in seinen Besitz. Während der Tat konnte der Unbekannte teilweise beobachtet werden. Demnach handelte es sich um einen etwa 170 cm großen Mann mit Vollbart, der mit einem Kapuzenpullover, einer Jogginghose sowie dunklen Sportschuhen mit heller Sohle bekleidet war und etwa gegen 04:10 Uhr vom Tatort flüchtete.

Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Ob es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die im Bereich der Tatorte möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

