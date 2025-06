Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Auf frischer Tat festgenommen: 46-Jähriger wird nach Einbruch in Innenstadt Haftrichter vorgeführt

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Auf frischer Tat konnten Beamte des Polizeireviers Mitte in der Nacht zum heutigen Freitag einen Einbrecher in der Kasseler Innenstadt festnehmen. Der 46 Jahre alte Mann hatte die Polizei schon am zurückliegenden Abend beschäftigt und handelte sich auch nach dem Einbruch noch weiteren Ärger ein, indem er die eingesetzten Beamten beleidigte, bedrohte und nach ihnen trat.

Bereits am Donnerstagabend rief der 46-jährige, deutsche Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz die Polizei in der Südstadt auf den Plan. Dort war er mit einem Fahrrad unterwegs, welches bereits im Jahr 2023 gestohlen und nun von dem rechtmäßigen Eigentümer wiedererkannt wurde. Der Tatverdächtige konnte durch eine Polizeistreife festgenommen, das Fahrrad sichergestellt und an den Besitzer ausgehändigt werden. Anschließend wurde der 46-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Festnahme hielt den 46-Jährigen jedoch ganz offenkundig nicht von der Begehung weiterer Straftaten ab. So verschaffte er sich kurz nach 22:00 Uhr über ein Vordach Zutritt zu den im ersten Stock gelegenen Räumlichkeiten eines Elektronikfachhandels in der Wolfsschlucht. Dabei zerstörte der 46-Jährige neben zwei Glasscheiben und einer Trockenbauwand auch mehrere Elektrogeräte, sodass ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand, wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten. Zu seinem Pech hatte der Einbrecher beim Betreten des Geschäfts einen Alarm ausgelöst, weshalb er beim Verlassen des Gebäudes direkt von einer Polizeistreife in Empfang genommen wurde. Gegen seine Festnahme wehrte er sich heftig, indem er nach den Polizisten trat, sie beleidigte und bedrohte. Daher wurden gegen den 46-Jährigen gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Der hinreichend polizeibekannte Mann wurde in das Polizeigewahrsam gebracht und soll im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden, welcher dann über die Untersuchungshaft entscheidet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell