Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs
Betzdorf (ots)
Am 20.08.2025 kontrollierte eine Streife der PI Betzdorf gegen 18:30 Uhr in der Kölner Straße einen 44-jährigen mit seinem Elektrokleinstfahrzeug (sog. "E-Scooter"). Der Beschuldigte räumte den vorangegangenen Konsum von Amphetamin und Cannabis gegenüber den Beamten ein. Entsprechend wurde ihm die Weiterfahrt untersagt, und zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. In erwarten entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
