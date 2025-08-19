Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis/Buchen (Odenwald): Feuer verursacht hohen Sachschaden

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Bei einem Brand einer Lagerhalle am Abend des 18.08.2025 entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden in Höhe von 670.000 Euro. Durch die Integrierte Leitstelle des Neckar-Odenwald-Kreises wurde gegen 18.20 Uhr mitgeteilt, dass die Feuerwehr in der Buchener Siemensstraße einen Gebäudebrand bekämpft. Nach ersten Ermittlungen kam es vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einem in der Halle abgestellten Sportbootes zu einer starken Rauch- und Brandentwicklung. Weitere in der Lagerhalle abgestellte Fahrzeuge wurden durch den Brand beschädigt. Die Feuerwehr war mit 17 Fahrzeugen und 104 Mann, die Rettung mit einem Rettungswagen und Helfer-vor-Ort im Einsatz. Eine Person wurde zur weiteren Abklärung mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus verbracht.

