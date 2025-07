Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Mann schwer verletzt

In der Nacht auf Samstag erlitt ein 25-Jähriger bei einer Auseinandersetzung in einer Bar in Eislingen mehrere Stichverletzungen.

Gegen 2 Uhr kam es wohl in einer Bar in der Ulmer Straße zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei soll ein 28-Jähriger seinen Kontrahenten mit einem Messer schwer verletzt haben. Zeugen gingen dazwischen und trennten die Beiden. Anschließend verließ der 25-Jährige die Bar und ging nach Hause. Wohl aufgrund seiner Alkoholisierung war ihm die Schwere der Verletzungen zunächst nicht bewusst. Angehörige brachten den Verletzten rund zwei Stunden nach dem Vorfall mit schweren Stich- und Schnittverletzungen in eine Klinik. Die Kriminalpolizei Göppingen ermittelt nun wegen Verdachts des versuchten Totschlags gegen den 28-Jährigen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar. Bei ihren Ermittlungen bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise unter Tel. 0731/188-0. Zeugen werden gesucht, die verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen, in der Zeit zwischen 1.45 Uhr und 2.30 Uhr im Bereich der Ulmer Straße / Kreisverkehr zur Osttangente gemacht haben.

