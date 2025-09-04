Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Suche nach unfallbeschädigtem Fahrzeug vom 04.09.2025

Heilbronn (ots)

Neckarsulm-Amorbach:

Am Donnerstagmorgen, gegen 08:50 Uhr, wurde in der Lautenbacher Straße in Neckarsulm-Amorbach, auf dem Parkplatz der Bäckerei Härdtner, ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Die Unfallverursacherin parkte hier ihre schwarze Mercedes-Benz A-Klasse und nahm während des Parkvorgangs ein zunächst nicht näher zuzuordnendes Geräusch wahr. Am Abend musste die Frau jedoch an Ihrem PKW einen Streifschaden feststellen, der mutmaßlich auf das Geräusch zurückzuführen ist. Zum unfallbeschädigten Fahrzeug liegen keine Hinweise vor. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, Hinweise auf das gesuchte Fahrzeug geben können oder möglicherweise selbst geschädigt sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132/9371-0 mit dem Polizeirevier Neckarsulm in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell