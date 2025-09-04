PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unversteuerter Tabak beschlagnahmt und Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Main-Tauber-Kreis (ots)

A81/Boxberg: Unversteuerter Tabak beschlagnahmt

Fast 120 Kilogramm unversteuerten Shisha Tabak, stellten Beamte der Verkehrspolizei Tauberbischofsheim am Mittwochabend auf der Autobahn 81 bei Boxberg sicher. Die Polizisten kontrollierten gegen 18 Uhr einen mit zwei Personen besetzten 1er BMW, der auf der Autobahn in Richtung Heilbronn fuhr. Dabei entdeckten die Polizeibeamten 118 Kilogramm Shisha Tabak, der jedoch keine Steuerbanderole aufwies. Der Tabak im Wert von rund 20.000 Euro wurde sichergestellt. Auf den 38 Jahre alten Besitzer des Tabaks kommt nun eine Anzeige wegen Steuerhelerei zu.

Lauda-Königshofen-Gerlachsheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in den vergangenen Tagen in Gerlachsheim einen geparkten Mercedes, meldete den Unfall aber weder der Polizei noch dem Besitzer. Die A-Klasse wurde am Montag gegen 13 Uhr am Fahrbahnrand der Gerlachstraße abgestellt. Als die Besitzerin am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie Beschädigungen an der Fahrzeugtüre und dem Außenspiegel, die vermutlich von einem vorbeifahrenden Fahrzeug verursacht wurden. Die Schäden belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 2.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren