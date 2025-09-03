Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Müll in Abfallsammelfahrzeug fängt Feuer

Landkreis Heilbronn (ots)

Möckmühl/Widdern: Müll in Abfallfahrzeug in Brand geraten

Am Mittwochmittag kam es auf der Möckmühler Straße, zwischen Möckmühl und Widdern, unterhalb der Autobahnbrücke der Autobahn 81, zu einem Brand in einem Abfallsammelfahrzeug. In der Müllpresse des Lkw hatte sich, gegen 12:30 Uhr, ein Kunststoffteil entzündet. Das Feuer griff auf Teile des transportierten Abfalls über. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Am Fahrzeug selbst entstand kein Schaden. Der Lkw wurde vorsorglich zur Wilhelm-Frey-Halle in Widdern verlagert, wo die Feuerwehr den Brand des Abfalls vollständig löschte und Ursachenforschung betrieb. Die genaue Brandursache ist bislang unklar. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Widdern war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Kräften vor Ort.

