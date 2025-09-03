Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Sachbeschädigung an Wohnmobil

Main-Tauber-Kreis (ots)

Weikersheim: Wohnmobil beschädigt - Zeugen gesucht

In der Zeit zwischen Montag, 20:30 Uhr, und Dienstag, 13 Uhr, wurde in der August-Laukhuff-Straße in Weikersheim das zu einem Wohnmobil umgebaute Reisebusfahrzeug eines 29-Jährigen beschädigt. Dieses war auf dem Parkplatz Tauberwiesen an der Tauberphilharmonie geparkt. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte die rechte Seitenscheibe des Fahrzeugs, indem er mutmaßlich einen unbekannten Gegenstand dagegen warf. Hierduch entstand ein Sprung in der Scheibe. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

