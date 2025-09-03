PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Brand in Wohnhaus, Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Hohenlohekreis (ots)

Waldenburg: Brand in Mehrfamilienhaus

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es am Dienstagmorgen zu einem Brand in Waldenburg. Gegen 08:45 Uhr wurde das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Waldenburger Straße "Neumühle" gemeldet. Im Untergeschoss des Gebäudes geriet ein Verteilerkasten in Brand. Alle Bewohner mussten das Gebäude während des Einsatzes der Feuerwehr verlassen, konnten aber im Anschluss wieder in ihre Wohnungen. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Waldenburg war mit fünf Fahrzeugen und 25 Personen im Einsatz.

L1045/Weißbach: Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein leichtverletzter Leichtkraftradfahrer und etwa 10.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag bei Niedernhall. Eine 63-Jährige fuhr, gegen 16 Uhr, mit ihrem VW auf der Kochertalstraße (Landesstraße 1045) von Niedernhall kommend in Richtung Forchtenberg. An der Kreuzung in Weißbach beabsichtigte sie nach links in die Hauptstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie offenbar den aus der Gegenrichtung kommenden Rollerfahrer, welcher geradeaus in Richtung Niedernhall fahren wollte. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 57-jährige wurde von seinem Leichtkraftrad auf die Motorhaube des Pkws geschleudert und hierbei leicht verletzt. Er kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L 1045 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Feuerwehr Weißbach war mit zwei Fahrzeugen und 16 Kräften vor Ort.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

  • 02.09.2025 – 13:38

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Tödlicher Verkehrsunfall und folgenreiche Verkehrskontrolle

    Neckar-Odenwald-Kreis (ots) - B 292/Aglasterhausen: Tödlicher Verkehrsunfall Am Dienstagmorgen, gegen 07:20 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 292, zwischen Aglasterhausen und dem Gewerbegebiet "Im Oberen Tal", zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 34-jähriger Mann tödlich verletzt wurde. Der Hyundai-Fahrer war auf der B 292, von Daudenzell kommend, in Richtung ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 12:41

    POL-HN: Hohenlohekreis: Diebstahl, Unfallflucht, Pkw zerkratzt

    Hohenlohekreis (ots) - Ingelfingen: E-Bikes entwendet - Zeugen gesucht Am Sonntagabend entwendete eine bisher unbekannte Person am Sportplatz in Ingelfingen zwei hochwertige Elektrofahrräder. Ein Ehepaar stellte die Räder, gegen 19:20 Uhr, dort ab und sicherte sie mittels Faltschloss gegen Wegnahme. Als sie gegen 21 Uhr zurückkehrten waren die Fahrräder mitsamt Schloss verschwunden. Bei dem einen Fahrrad handelt es ...

    mehr
