POL-HN: Hohenlohekreis: Brand in Wohnhaus, Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Hohenlohekreis (ots)

Waldenburg: Brand in Mehrfamilienhaus

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es am Dienstagmorgen zu einem Brand in Waldenburg. Gegen 08:45 Uhr wurde das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Waldenburger Straße "Neumühle" gemeldet. Im Untergeschoss des Gebäudes geriet ein Verteilerkasten in Brand. Alle Bewohner mussten das Gebäude während des Einsatzes der Feuerwehr verlassen, konnten aber im Anschluss wieder in ihre Wohnungen. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Waldenburg war mit fünf Fahrzeugen und 25 Personen im Einsatz.

L1045/Weißbach: Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein leichtverletzter Leichtkraftradfahrer und etwa 10.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag bei Niedernhall. Eine 63-Jährige fuhr, gegen 16 Uhr, mit ihrem VW auf der Kochertalstraße (Landesstraße 1045) von Niedernhall kommend in Richtung Forchtenberg. An der Kreuzung in Weißbach beabsichtigte sie nach links in die Hauptstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie offenbar den aus der Gegenrichtung kommenden Rollerfahrer, welcher geradeaus in Richtung Niedernhall fahren wollte. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 57-jährige wurde von seinem Leichtkraftrad auf die Motorhaube des Pkws geschleudert und hierbei leicht verletzt. Er kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L 1045 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Feuerwehr Weißbach war mit zwei Fahrzeugen und 16 Kräften vor Ort.

