Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Angriff auf Bundespolizisten am Bahnhof Frankfurt-Stadion

Frankfurt am Main (ots)

Am Dienstagabend, 26. August, kam es am Bahnhof Frankfurt-Stadion zu einem Angriff auf Einsatzkräfte der Bundespolizei.

Gegen 20:25 Uhr meldeten Reisende eine Person, die sich im Gleisbereich aufhielt. Beamte der Bundes- und Landespolizei trafen dort einen stark alkoholisierten Mann an. Der Rettungsdienst untersuchte ihn noch vor Ort, danach sollte er von der Bundespolizei zur Dienststelle mitgenommen werden. Auf dem Weg zum Einsatzfahrzeug widersetzte er sich mehrfach den polizeilichen Maßnahmen und trat gegen das Schienbein eines Bundespolizisten der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main. Der Beamte erlitt dabei leichte Verletzungen, konnte seinen Dienst aber nach ambulanter Versorgung fortsetzen.

Der 22-Jährige, bei dem ein Atemalkoholwert von 2,44 Promille festgestellt wurde, wurde zur weiteren Abklärung einer Blutprobe unterzogen. Er verbrachte die Nacht im Gewahrsam der Bundespolizei und wurde am Folgetag dem Haftrichter vorgeführt.

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt nun wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 069 130 145 1010
E-Mail: bpoli.frankfurtm.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell

