BPOL-F: Gefährliche Körperverletzung mit Pfefferspray am Frankfurter Hauptbahnhof

Frankfurt am Main (ots)

Am Dienstagnachmittag, 26. August, kam es gegen 17:30 Uhr auf dem Querbahnsteig des Frankfurter Hauptbahnhofs zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurde auch Pfefferspray eingesetzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen traf eine Frau dort zufällig auf ihren früheren Lebensgefährten. Als ihr aktueller Partner hinzukam, sprühte er unvermittelt Pfefferspray in Richtung des Mannes. Im Anschluss kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen beiden Männern.

Durch den Einsatz des Pfeffersprays erlitten der Betroffene sowie eine unbeteiligte Reisende Reizungen der Augen und Atemwege. Während der Mann auf eine Behandlung verzichtete, wurde die Frau vor Ort durch Rettungskräfte versorgt.

Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn trennten die Beteiligten und hielten sie bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest. Die Beamten nahmen die Personalien auf und leiteten Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Nach Abschluss der Maßnahmen konnten alle Beteiligten ihren Weg fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen führt die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 069 130 145 1010
E-Mail: bpoli.frankfurtm.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell

