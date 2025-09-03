Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn & Sinsheim: Einbrüche, Fahrzeugdiebstahl und Unfall auf der Autobahn

Stadt- und Landkreis Heilbronn & Sinsheim (ots)

Lauffen: Einbruch in Sozialstation

Einbrecher nahmen sich in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Sozialstation in der Lauffener Rieslingstraße zum Ziel. Die Unbekannten drangen zwischen 20:30 Uhr am Montagabend und 5:30 Uhr am Dienstagmorgen über ein Fenster in das Gebäude ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Die Täter entwendeten wenige hundert Euro Bargeld, bevor sie unerkannt flüchteten. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Rieslingstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Gemmingen: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Discounterfiliale

Nachdem Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch in eine Discounterfiliale in Gemmingen einbrachen, sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 22 Uhr am Dienstagabend und 4 Uhr am folgenden Morgen drangen der oder die Einbrecher gewaltsam über das Dach in den Laden am Gemminger Freizeitweg ein. Das etwaige Diebesgut und die Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch nicht beziffert werden und sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Heilbronn: Mercedes gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte stahlen in der Nacht auf Dienstag einen an der Heilbronner Viehweide geparkten Mercedes. Der CLA wurde gegen 20:30 Uhr am Montagabend noch auf dem Parkplatz gesehen. Als der Besitzer am nächsten Morgen gegen 7:30 Uhr zum Abstellort kam, bemerkte er das Fehlen seines Fahrzeugs. Zeugen, die in der Nacht auf Dienstag verdächtige Beobachtungen rund um die Viehweide machen konnten, oder Hinweise auf den Verbleib des Mercedes haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74770 beim Polizeiposten Heilbronn-Böckingen zu melden.

A6/ Sinsheim: Pkw kollidiert mit Sattelzug

Auf der Autobahn 6 bei Sinsheim kollidierte am Dienstagabend ein Fiat mit einem Lastwagen. Ein 58-Jähriger war gegen 19:10 Uhr mit seinem Panda von Mannheim in Richtung Nürnberg unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Sinsheim/Steinsfurt und Bad Rappenau aus ungeklärten Gründen auf das Heck eines vorausfahrenden Lkws auffuhr. Der Fiat wurde daraufhin nach links abgewiesen, überschlug sich und prallte schließlich gegen die Mittelschutzplanke. Der 58-Jährige wurde von Rettungskräften mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fiat entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die Schäden am Sattelzug belaufen sich auf rund 10.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten mussten der linke und der mittlere Fahrstreifen gesperrt werden.

