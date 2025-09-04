PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Mehrere Einbrüche in Firmen, Orientierungsloser Pedelec-Fahrer

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Walldürn: Einbrüche in die Gebäude zweier benachbarter Unternehmen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in die Gebäude zweier gegenüberliegender Unternehmen in Walldürn eingebrochen. In beiden Fällen stieg der Täter über zuvor aufgehebelte Fenster in die Gebäude ein und durchsuchte mehrere Räume nach möglichem Diebesgut. Hierbei entstand an der Einrichtung sowie am Inventar der Firmen ein hoher Schaden. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 06282 92666-0 beim Polizeiposten in Walldürn zu melden.

Schollbrunn: Orientierungsloser Pedelec-Fahrer

Der Hilferuf eines orientierungslosen Pedelec-Fahrers endete in einem Strafverfahren. Am späten Mittwochabend meldete sich ein per Telefon ein Pedelec-Fahrer bei der Polizei und gab an, dass er auf einem Waldweg zwischen Schollbrunn und Strümpfelbrunn sei und nicht mehr weiterfahren könne, da er seine Brille bei einem Sturz verloren habe. Jetzt könne er zu wenig sehen um weiterfahren zu können. Zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizei Mosbach suchten ihn daraufhin und stellten beim Auffinden des nicht verletzten Mannes fest, dass dieser nicht unerheblich alkoholisiert war. Daraufhin wurde der Mann durch die Polizei aus dem Wald und zu einer Blutentnahme begleitet.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 14:26

    POL-HN: Landkreis Heilbronn: Müll in Abfallsammelfahrzeug fängt Feuer

    Landkreis Heilbronn (ots) - Möckmühl/Widdern: Müll in Abfallfahrzeug in Brand geraten Am Mittwochmittag kam es auf der Möckmühler Straße, zwischen Möckmühl und Widdern, unterhalb der Autobahnbrücke der Autobahn 81, zu einem Brand in einem Abfallsammelfahrzeug. In der Müllpresse des Lkw hatte sich, gegen 12:30 Uhr, ein Kunststoffteil entzündet. Das Feuer ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 11:34

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Sachbeschädigung an Wohnmobil

    Main-Tauber-Kreis (ots) - Weikersheim: Wohnmobil beschädigt - Zeugen gesucht In der Zeit zwischen Montag, 20:30 Uhr, und Dienstag, 13 Uhr, wurde in der August-Laukhuff-Straße in Weikersheim das zu einem Wohnmobil umgebaute Reisebusfahrzeug eines 29-Jährigen beschädigt. Dieses war auf dem Parkplatz Tauberwiesen an der Tauberphilharmonie geparkt. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte die rechte Seitenscheibe des ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 11:27

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Betrügerisches Betteln, Teurer Überholvorgang, Einbruch in Zimmerei, Unfallflucht und Polizeihubschrauber nach Einbruch im Einsatz

    Neckar-Odenwald-Kreis (ots) - Buchen: Betrügerisches Betteln Die Polizei sucht nach Zeugen und Geschädigten, die am Dienstagmittag auf dem Parkplatz eines Buchener Baumarktes von einer unbekannten Frau um Geld angebettelt wurden. Gegen 13 Uhr wurde der Polizei in Buchen gemeldet, dass eine Frau in aggressiver Art ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren