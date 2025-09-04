Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Mehrere Einbrüche in Firmen, Orientierungsloser Pedelec-Fahrer

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Walldürn: Einbrüche in die Gebäude zweier benachbarter Unternehmen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in die Gebäude zweier gegenüberliegender Unternehmen in Walldürn eingebrochen. In beiden Fällen stieg der Täter über zuvor aufgehebelte Fenster in die Gebäude ein und durchsuchte mehrere Räume nach möglichem Diebesgut. Hierbei entstand an der Einrichtung sowie am Inventar der Firmen ein hoher Schaden. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 06282 92666-0 beim Polizeiposten in Walldürn zu melden.

Schollbrunn: Orientierungsloser Pedelec-Fahrer

Der Hilferuf eines orientierungslosen Pedelec-Fahrers endete in einem Strafverfahren. Am späten Mittwochabend meldete sich ein per Telefon ein Pedelec-Fahrer bei der Polizei und gab an, dass er auf einem Waldweg zwischen Schollbrunn und Strümpfelbrunn sei und nicht mehr weiterfahren könne, da er seine Brille bei einem Sturz verloren habe. Jetzt könne er zu wenig sehen um weiterfahren zu können. Zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizei Mosbach suchten ihn daraufhin und stellten beim Auffinden des nicht verletzten Mannes fest, dass dieser nicht unerheblich alkoholisiert war. Daraufhin wurde der Mann durch die Polizei aus dem Wald und zu einer Blutentnahme begleitet.

