POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Brand, Unfälle und Einbruch

Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots)

Obersulm-Willsbach: Brand im Mehrfamilienhaus

Am Mittwochabend musste die Feuerwehr zu einem Brand nach Obersulm-Willsbach ausrücken. In einem Mehrfamilienhaus am Marktplatz war es gegen 21:30 Uhr zu einem Küchenbrand gekommen. Eine, auf einem mutmaßlich defekten Herd liegende, Küchenrolle hatte sich entzündet und so den Brand verursacht. Die Feuerwehrleute brachten die Flammen unter Kontrolle. Es wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf rund 20.000 Euro.

A6/ Heilbronn: Transporter prallt gegen Absperrung

Zwei Transporter und ein Sattelzug wurden am Mittwochmorgen bei einem Unfall auf der Autobahn 6 bei Heilbronn beschädigt. Der 55 Jahre alte Fahrer eines VW Crafters fuhr gegen 9:30 Uhr in Richtung Mannheim, als er zwischen den Anschlussstellen Heilbronn/ Untereisesheim einen zur Absperrung auf dem linken Fahrstreifen stehenden Lkw mit Anhänger nicht rechtzeitig bemerkte. Trotz eines Bremsversuchs kollidierte der Crafter mit der Absperrwand. Auch der Lenker eines hinter dem VW fahrenden Mercedes Sprinters konnte nicht mehr rechtzeitig Bremsen und fuhr in die Unfallstelle. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die beiden Transporter sowie der Anhänger mit der Absperrwand waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schäden belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 60.000 Euro.

Heilbronn: Unfall unter Drogeneinfluss

Am Mittwochmorgen überschlug sich in den Böllinger Höfen ein MG. Der 44 Jahre alte Fahrer des Wagens fuhr mit dem mit zwei weiteren Personen besetzten Fahrzeug gegen 5:45 Uhr auf der Wannenäckerstraße, als er mit einem am rechten Fahrbahnrand stehenden Mercedes einer 52-Jährigen kollidierte. Der MG überschlug sich durch den Zusammenprall einmal und kam schließlich wieder auf den Rädern zum Stillstand. Der Mercedes wurde durch die Wucht des Aufpralls einige Meter nach vorne geschleudert. Ein 37-Jähriger der auf der Rückbank des MGs saß, erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen. Die Schäden an den beiden Fahrzeugen belaufen sich auf insgesamt rund 26.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme trat schnell die wahrscheinliche Ursache für den Unfall zu Tage. Der Fahrer des MGs stand unter dem Einfluss von THC und Amphetaminen. Er musste im Krankenhaus eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Heilbronn: Einbruch in Rohbau

Unbekannte stiegen zwischen Montag und Mittwoch in die Baustelle eines Wohnhauses in der Heilbronner Sichererstraße ein. Zwischen 19:30 Uhr am Montagabend und 12 Uhr am Mittwochmittag gelangten der oder die Einbrecher über ein Fenster in den Rohbau. Aus dem Gebäudeinneren entwendeten die Eindringlinge mehrere hochwertige Elektrowerkzeuge, deren Wert derzeit noch nicht genau beziffert werden kann. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Sichererstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

