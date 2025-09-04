PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Exhibitionistische Handlung - Zeugen gesucht

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Walldürn: Exhibitionistische Handlung - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen und Geschädigten, denen am Donnerstagmorgen in Walldürner Wald, ein Mann auffiel, der sich exhibitionistisch verhalten hat.

Der Mann wurde am Donnerstagmorgen sowohl im Umfeld der Kapelle am Märzenbrünnlein als auch an einer Klimmzugstange am Waldrand gesichtet. Hierbei soll er mit heruntergelassener Hose an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Die Person wird wie folgt beschrieben: - Männlich - ca. 178 cm groß - 50-60 Jahre alt - Schlanke Figur - Helle Hautfarbe - Kurze haare - Trug vermutlich eine kurze blaue Hose. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 06282 92666-0 beim Polizeiposten in Walldürn zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

