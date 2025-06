Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Schulwegunfall am Zebrastreifen, E-Scooter-Fahrerin und Auto kollidieren

Emsdetten (ots)

Am Mittwoch (25.06.) gegen 13.15 Uhr hat sich auf der Reckenfelder Straße in Höhe Hausnummer 45 ein folgeschwerer Unfall ereignet. Eine 20-jährige Frau aus Emsdetten fuhr auf der Reckenfelder Straße mit ihrem Auto in Richtung Reckenfeld. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 14-Jährige mit ihrem E-Scooter in Höhe der Hausnummer 45 plötzlich auf die Straße - auf einen Zebrastreifen. Die Emsdettenerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, und die beiden Verkehrsteilnehmer kollidierten. Die 14-Jährige aus Greven verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.900 Euro geschätzt.

