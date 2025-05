Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wohnungseinbruch in Oberreut - Bewohner überrascht Einbrecher - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr offenbar gewaltsam Zutritt in eine Maisonette-Wohnung in der Karl-Flößer-Straße in Oberreut.

Über die gewaltsam geöffnete Wohnungstür gelangte er in das Innere der Wohnung und begann offenbar die Räumlichkeiten zu durchsuchen. Als ein anwesender Bewohner aufmerksam wurde, flüchtete der Einbrecher mutmaßlich ohne Beute unerkannt über den Hausflur des Mehrparteienhauses in unbekannte Richtung. Eine Täterbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 zu wenden.

Silke Gehrig, Pressestelle

