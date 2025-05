Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Karlsruhe (ots)

Bei einem Unfall zwischen zwei Pkw an einer Kreuzung in Ubstadt-Weiher wurde eine Frau schwer, deren Beifahrer leicht verletzt. Aufwändige Rettungsmaßnahmen und der Einsatz eines Rettungshubschraubers waren die Folge.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte ein 27-jähriger Mann mit seinem BMW am Sonntagnachmittag gegen 15:00 Uhr von der Straße Großer Sand nach links auf die Hauptstraße abbiegen. Nach ersten Zeugenaussagen beschleunigte der BMW bei dem Abbiegevorgang sehr stark. Hierdurch sei das Fahrzeug ausgebrochen und der Fahrer verlor offensichtlich die Kontrolle.

Im weiteren Verlauf fuhr er zunächst rechts auf einen Grünstreifen und von dort zurück über die Fahrbahn in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er seitlich mit einem Nissan, der auf der Hauptstraße in Richtung innerorts fuhr. Die 29-jährige Fahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß nach aktuellen Erkenntnissen eine Armfraktur. Da zudem der Verdacht einer Wirbelsäulenfraktur bestand, musste die verständigte Feuerwehr die Frau aufwändig und schonend aus dem Pkw retten. Hierfür musste das Autodach aufgeschnitten werden. Die Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Der 34-jährige Beifahrer der Frau wurde mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

Während der Unfallaufnahme verhielt sich sowohl der Unfallverursacher als auch hinzukommende Familienmitglieder uneinsichtig und konfrontativ gegenüber den Polizeibeamten. Mehreren Angehörigen wurden Platzverweise erteilt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 26.000 Euro geschätzt.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell