POL-KI: 250320.1 Kiel: Analyse des am UKSH aufgefundenen Pulvers nahezu abgeschlossen (Folgemeldung zu 250319.2)

Bei dem Pulver, was gestern aus einem im UKSH per Post eingegangenen Briefumschlag austrat, handelt es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um Puderzucker. Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen, mit einem endgültigen Ergebnis wird in den kommenden Tagen gerechnet. Die Ermittlungen der Polizei hinsichtlich des Absenders dauern an.

