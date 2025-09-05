Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Verkehrskontrollen auf der Autobahn

Hohenlohekreis (ots)

A6/Neuenstein: Verkehrskontrollen auf der Autobahn

Die Verkehrspolizei Weinsberg führte am Donnerstag auf der Autobahn 6 bei Neuenstein zahlreiche Verkehrskontrollen durch. Zwischen 8:30 Uhr und 13 Uhr überprüften die Polizeibeamten 31 Fahrzeuge und 51 Personen. Im Fokus der Beamten standen dabei insbesondere die Einhaltung von Sozialvorschriften, Ladungssicherung und der technische Zustand der überprüften Fahrzeuge. Mit einer mobilen Radlastwage kontrollierten die Polizisten zudem das zulässige Gesamtgewicht der Fahrzeuge. Insgesamt waren zwölf Fahrzeuge überladen. Ein mit neun Personen voll besetzter Kleinbus überschritt das zulässige Gewicht von 3.500 Kilogramm um über zwei Tonnen. Drei Sattelzuglenker missachteten das auf dem kontrollierten Streckenabschnitt geltende Überholverbot für Lkw. Es wurden zudem acht Verstöße gegen fahrpersonalrechtliche Vorschriften festgestellt und zur Anzeige gebracht. In vier Fällen musste die Ladungssicherung beanstandet werden. Ein Kleintransporter, der mit Blechteilen für die Automobilindustrie überladen war, wies erhebliche Mängel auf. Bei der technischen Überprüfung wurden Mängel an den Rückspiegeln, Bremsen der Hinterachse und Beleuchtung festgestellt. Eine eingehende Prüfung bei einer technischen Prüforganisation ergab, dass der Fahrzeugrahmen an zwei Stellen durchgebrochen war. Bei einem weiteren Fahrzeug fehlten Radschrauben, was die Verkehrssicherheit ebenfalls erheblich gefährdete. Insgesamt musste bei 13 Fahrzeugen die Weiterfahrt untersagt werden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell