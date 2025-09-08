Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Zeugen nach Raub gesucht, Einbruch in Kindergarten, Polizeieinsatz in Amorbach und Verkehrsunfälle

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Zeugen nach Raub gesucht

Ein kräftiger Mann mit rotem Bart soll in der Nacht auf Sonntag am Rande des Neckarsulmer Ganzhorfestes zwei Jugendliche ausgeraubt haben. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Die beiden 17-Jährigen befanden sich gegen Mitternacht in der Urbanstraße an der Einmündung zum Karlsplatz, als sich der Unbekannte zu den Jugendlichen gesellte und ein Gespräch begann. Plötzlich soll der Unbekannte ein Messer gezogen, die beiden damit bedroht und Geld verlangt haben. Nachdem ihm die 17-Jährigen etwas Bargeld übergeben hatten, nahm der Unbekannte auch deren Zigaretten an sich und flüchtete in Richtung Karlsplatz. Der Mann wird als etwa 30 bis 35 Jahre alt beschrieben. Er sei etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, habe keine Haare und eine kräftige Statur. Zudem habe der Mann einen auffällig orangenen/roten Bart. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Angaben zum Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Neuenstadt am Kocher-Stein: Einbruch in Kindergarten - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem Unbekannte in den vergangenen Tagen in einen Kindergarten in Neuenstadt am Kocher-Stein einbrachen. Der oder die Täter öffneten zwischen Mittwoch, dem 20. August, und Sonntag, dem 7. September, gewaltsam die Haupteingangstür des Gebäudes in der Holzstraße und durchwühlten die Räumlichkeiten. Die Einbrecher entwendeten mehrere technische Geräte, deren Wert derzeit noch nicht genau beziffert werden kann. Die Schäden am Gebäude belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 2.000 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um den Kindergarten verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Neckarsulm-Amorbach: Polizeieinsatz nach Gebrauch von Schreckschusswaffe

Ein 60-Jähriger löste am Sonntagnachmittag einen Polizeieinsatz in Amorbach aus. Der Mann hatte gegen 15 Uhr von seinem Balkon mit einer Waffe auf Passanten geschossen. Mehrere Streifen des Polizeireviers Neckarsulm, die sich sogleich auf den Weg nach Amorbach machten, stellten daraufhin fest, dass der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand und eine Schreckschusswaffe abgefeuert hatte. Seine Wohnung wurde daraufhin auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsucht und weitere Schreckschusswaffen gefunden. Die Ermittlungen dauern an.

Bad Friedrichshall: BMW kommt von der Straße ab, hoher Sachschaden

Ablenkung war mutmaßlich die Unfallursache eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag bei Bad Friedrichshall. Ein 25-Jähriger fuhr mit seinem gemieteten BMW auf der B27 von Heilbronn in Mosbach, als er auf Höhe Kochendorf nach links von der Fahrbahn abkam und zunächst gegen ein Verkehrszeichen und schließlich gegen die Schutzplanke prallte. Hierbei verletzte sich der Fahrer leicht. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 30.000 Euro geschätzt.

A6/ Bad Rappenau: Unfall auf der Autobahn

Bei einem Unfall auf der Autobahn 6 bei Bad Rappenau wurde am Sonntagvormittag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Eine 19-Jährige fuhr gegen 11 Uhr in ihrem BMW in Richtung Heilbronn, als sie zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Heilbronn/Untereisesheim vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen wechseln wollte. Bei Spurwechsel kollidierte der BMW mit dem Heck des VWs einer 44-Jährigen, die zu diesem Zeitpunkt auf dem mittleren Fahrtreifen unterwegs war. Die 19-Jährige verriss wohl durch den Aufprall das Lenkrad und prallte in die Mittelleitplanke, wo der BME quer zur Fahrbahn zum Stillstand kam. Ein 38-Jähriger, der mit seinem Motorrad auf der linken Spur fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem verunfallten BMW zusammen. Dabei wurde der Motorradfahrer über die Motorhaube geschleudert und schwer verletzt. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die restlichen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die Schäden an den Fahrzeugen belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 15.000 Euro.

Beilstein: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Das Polizeirevier Weinsberg sucht nach einer Unfallflucht am Wochenende in Beilstein nach Zeugen. Die Besitzerin hatten ihren Skoda Karoq am Freitag gegen 10:30 Uhr am Fahrbahnrand der Straße "Weinsteige" abgestellt. Als sie am Sonntag gegen 7 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie einen Streifschaden an der linken Fahrzeugseite. Vermutlich blieb ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug an dem Skoda hängen und verursachte so die Schäden in Höhe von rund 2.500 Euro. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegengenommen.

Gundelsheim: Unfall unter Alkoholeinfluss

Der Fahrer eines Audi TTs geriet am Samstagabend in Gundelsheim in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Der 48-Jährige fuhr gegen 20:45 Uhr auf der Kreisstraße 2159 von einem Kreisverkehr an der Heilbronner Straße in Richtung des Kreisverkehrs an der B27, als er auf der Brücke über die Bahnlinien auf die Gegenfahrbahn geriet. Hier kollidierte der Audi frontal mit dem entgegenkommenden VW eines 39-Jährigen. Ein 46-Jähriger, der mit seinem Chrysler hinter dem VW fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte in die Unfallstelle. Der VW-Lenker und seine drei Mitfahrer im Alter von 27, 31 und 39 Jahren erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme wurde den Beamten auch schnell der mutmaßliche Grund für den Unfall klar: Alkohol. Ein Atemtest zeigte bei dem 48-Jährigen einen Wert von über 1,5 Promille an. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

